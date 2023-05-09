疾病管制署今天公布國內近一周新增15例猴痘確診個案，分別為本土14例，創下單周新高，以及1例境外移入，年齡介於20多歲到40多歲，其中以台中5例最多。為防範疫情擴散，我國追加採購2萬劑猴痘疫苗，已於5月8日晚間運抵台灣，本周撥配至各縣市衛生局，預計下周起提供預約接種。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周國內新增15例猴痘個案，其中14例本土、1例境外移入，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月2日至5月7日確診；經疫調匡列相關高風險接觸者15名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署發言人羅一鈞指出，新增14例本土猴痘個案居住縣市為台中5例、台北4例、新北2例、桃園2例、台南1例，目前累計個案仍以北部居多。李佳琳指出，近期每周仍有猴痘病例出現，顯示社區仍有傳播風險，還須觀察未來病例數是否逐周下降。

我國自去年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診79例病例，分別為69例本土和10例境外移入，其中37例已康復，8例仍住院治療中、34例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月8日共計完成2萬5255人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種122人及暴露前預防（PrEP）接種2萬5133人；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種2萬4528人，第二階段疫苗（1萬瓶）預計於5月中旬完成接種服務。

另外，疾管署緊急增購2萬瓶疫苗，約可提供6萬人次接種，已於5月8日晚間運抵台灣，待完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，於本週撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。羅一鈞表示，第三階段接種服務預計下周開始，詳細可預約接種醫療院所服務資訊等，將於下周二記者會說明。

羅一鈞說明，由於第三階段疫苗可供應量較多，考量民眾數位落差或語言隔閡，以及有些民眾登記但未前往接種等情形，因此將採取因地制宜的方式；前兩階段的意願登記平台將暫時退場，由地方衛生局提供接種服務的醫療院所名單，符合資格的民眾可自行預約並前往接種。