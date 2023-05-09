上緯投控4月營收5.62億元，月減21％，年衰退32.19％；前四月營收22.6億元，年減31.81％。

上緯董事長蔡朝陽表示，新材料事業將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，以EzCiclo易可收、CleaVER可立解量產放量及多元應用為重點。

另，上緯出清海洋風電風場持股利益6.8億元，有望於第二季前入帳；海能風場也於第一季完成47支風機安裝，再增添認列出售股權里程金進帳。

上緯投控主要子公司包括有上緯新材、上偉碳纖及上緯創新育成。其中，上緯新材料主為新型複合材料的研發、環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料的生產和銷售，產品包括環境友好型乙烯基酯樹脂、特種不飽和聚酯樹脂、風電葉片用材料。

上偉碳纖複合材料則是利用上緯的EzCiclo製成「可回收碳纖維腳踏車」。上緯創新育成則以碳捕集、儲存及再利用、碳纖回收應用為研發重點，輔以碳中和相關企業投資佈署。

上緯指出，國際風機大廠與大陸整機廠訂單，將確保上游碳紗及玻紗來源穩定及持續提高產品良率，保持營收持續成長並提升獲利，同時整合磁震科技的資源，開拓更多航太及新能源汽車的碳纖複材應用客戶。