林襄接受媒體訪問坦言很緊張。（粘耿豪攝）

李多慧（左）、林襄上周末合體應援。（中時資料照）

「樂天女孩」林襄今（9日）錄製華視《天才衝衝衝》，趁空檔單獨接受媒體訪問，她害羞表示自己太緊張所以全身都在發抖，被問到樂天隊友籃籃、巫苡萱有沒有在節目上照顧她時，她笑言，「今天剛好沒有太cover到」，結果一旁梳化的籃籃、巫苡萱馬上出聲抗議、反駁。

林襄上周末首次跟李多慧合體，事後在IG分享心得，再次破解「后不見后」的傳聞，她文中提到「運氣大於能力跟實力」，讓人相當心疼，她說：「我一直很努力的想跟上我的運氣，可能就能力不足，希望可以繼續努力繼續加油，希望有一天可以被大家認可」。

她當時文中也提到「真心佩服多慧的勇氣，離開熟悉的環境來到異地工作，也希望我經歷過的她都不要經歷，能一直保持天真、快樂與熱情，永遠當大家的全糖少女」，怎麼有這樣的感觸？林襄坦言擔心李多慧遭受酸民攻擊，「希望她一直保持開心的心情來台灣工作，但聽說她之前在韓國也有經歷比較不好的事情」。

林襄自暴紅後就屢受酸民的言論霸凌，如今已經能夠豁然面對負面聲量，如何消化？她說：「我看那些負面的東西之後，會更希望有一天被認可，所以就會努力的去學習，但有時候還是會遇到一些很不理性的留言」，她也透露最近有則留言酸「因為林襄，舞蹈都變得簡單」，她看後覺得很有趣更笑言自己真的沒那麼厲害。

李多慧這次來台特別準備韓國彩妝品跟餅乾分送給樂天女孩們，讓林襄跟大家都覺得相當窩心，她也準備好下次見面要送李多慧一本自己的寫真書，「我希望她想要，想跟她分享一下」。