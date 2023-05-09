KANGOL編織鐘型帽，2980元。（KANGOL提供）

NEW ERA洋基拼布漁夫帽，2480元。（NEW ERA提供）

CHUMS Fes Hat休閒帽BlueGray Crazy，1580元。（CHUMS提供）

TRAVELER隔熱帽簷防曬漁夫帽，官網優惠價1512元。（摘自TRAVELER官網）

立夏一過意味夏季正式來臨，連日高溫讓出遊民眾更注重防曬，帽子成為能抵禦陽光又能為穿搭增添時髦感的首選配件。戶外通路分析，機能性帽款與穿搭型帽款購買比例約占2：8，顯見大眾仍注重帽款設計是否討喜，不過以往機能型裝備購買客群落在30至40歲，現有年輕化趨勢，特別是戶外活動帶動美觀兼機能性帽款買氣提升至少1成以上。

美國休閒露營品牌CHUMS推出「Fes Hat休閒帽」，材質柔軟，遮陽同時維持膚觸舒適，帽圍搭配印地安色彩的繽紛幾何圖騰，為夏日穿搭帶出活力，並於帽身一側設計小口袋成為創意小巧思。NEW ERA「洋基拼布漁夫帽」訴求四季皆宜且防曬防風，設計融入近年流行的工裝美學，打中復古愛好者的心，官網宅配滿1300元享免運。

TRAVELER「隔熱帽簷防曬漁夫帽」強打UPF50＋紫外線防曬保護，並於帽簷處採銀色隔熱塗層，阻隔熱輻射，內襯層無紡布材質同樣可防止熱傳導，吸濕排汗的汗帶提升乾爽感，現官網消費滿4800元折500元。

KANGOL新推一系列會呼吸的帽款，「編織鐘型帽」標榜採亞麻或紙纖維，擁有如草帽的透氣性，還能修飾臉型；另新推「寬沿漁夫帽」，以水洗材質搭升級版帽沿寬度，抵擋豔陽並減少紫外線照射，配色選擇易入門且不退燒的卡其色、黑白等，14日前門市消費滿6000元，送限量鐘型帽造型悠遊卡。