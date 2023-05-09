鄭姓父子認為救護太慢，竟各揮刀、棒敲救護車恐嚇救護人員「快一點」，法官依妨害公務各判刑6月，得易科罰金。（資料照片）

中市55歲鄭男女友去年8月間在住處樓梯跌倒摔傷，家人通報「119」，台中市消防局2名救護人員到場，鄭男父子認為救護速度太慢，推擠隊員、拿球棒敲打救護車，還拿出刀揮舞，恐嚇救護人員「快一點」。檢方將兩人起訴，並以惡性重大，建請從重量刑，法官以兩人坦承犯行、已和解，依妨害公務、毀損及恐嚇等罪各判刑6月，得易科罰金，可上訴。

鄭男女友2022年8月28日凌晨1時35分在住處樓梯跌倒摔傷，家人撥打「119」救護，台中市消防局霧峰消防分隊2名隊員趕赴現場救護。

鄭男與22歲兒子兩人認為救護速度慢，鄭子動手推擠救護人員，並持球棒敲打救護車，將左後尾燈敲壞破損；鄭男還拿出刀子朝著救護人員揮舞，要求「快一點」。

事後，救護人員提出救護車行車紀錄器及密錄器影像翻拍照片報警。鄭家父子到案坦承不諱，檢方以父子目無法紀，持刀恐嚇消防救護人員、攻擊毀損公物車輛，罔顧社會人民安全，惡性重大，依妨害公務、毀損及恐嚇等罪起訴，並建請法官從重量刑。

鄭家父子在法庭自白認罪，法官考量2人因親友受傷，一時心急、失慮，犯後均坦承犯行，已與消防救護人員和解，盡力彌補過錯，依攜帶凶器妨害公務等罪各判刑6月，得易科罰金。