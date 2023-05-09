世界先進公布2023年4月自結合併營收35.69億元，雖較去年同期44.85億元減少20.43％，但較3月25億元躍增達42.77％，回升至近7月高點、改寫同期次高。累計前4月合併營收117.56億元，雖較去年同期179.77億元減少達34.61％，為同期第三高。

世界先進總經理尉濟時日前法說時表示，公司開始看見消費電子產品客戶晶圓需求增加，在假設新台幣美元匯率30.4元狀況下，預期第二季營收將回升至94～98億元，季增約14.8～19.7％，毛利率介於29～31％，營益率介於16.5～18.5％，維持與首季相當。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭對此說明，雖然部分客戶需求復甦將帶動稼動率提升，但部分效益估被產品平均售價季減4～6％、晶圓五廠折舊增加、電費增加影響毛利率約0.5個百分點等負面因素抵銷，故毛利率與首季相當。

尉濟時也指出，由於整體終端市場需求仍相對疲弱，且仍有些客戶正進行庫存調整，使世界先進訂單能見度維持約3個月。目前預估第二季稼動率將季增4～6個百分點，整體月產能約27.4萬片晶圓、季增2％。

世界先進希望消費電子、筆電、伺服器等產品的庫存修正能在本季觸底，對下半年狀況較正面看待，但復甦狀況仍不算明確，須審慎看待回復速度。公司對此將晶圓五廠約4000片月產能擴充時間自第三季延後至明年初，今年產能約335.2萬片晶圓，年增率略降至6～7％。

投顧法人認為，世界先進首季財報大致符合預期，第二季以財測中位數估算，營收季增17.3％、年減37.3％，優於市場預期，毛利率持平則略低於市場預期。稼動率估自首季57～59％回升至60～63％，但平均售價季減4～6％，主因大量預備晶圓出貨及價格激勵政策影響。

投顧法人表示，儘管面板驅動晶片（DDI）與電源管理晶片（PMIC）需求已趨穩定，但因部分應用仍在庫存調整，使世界先進訂單能見度仍有限。雖然下半年需求有望逐步復甦，但受價格激勵政策及預備晶圓出貨影響，認為毛利率復甦幅度將不如預期。

鑒於較佳的首季財報及第二季展望，投顧法人將世界先進今年每股盈餘預期調升13.3％、目標價自81元調升至83元，但鑒於下半年毛利率復甦動能承壓，且股價評價已位居歷史高緣、不具吸引力，故維持「持有」評等。