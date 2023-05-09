圖／民進黨提供

圖／民進黨提供

民進黨中執會將於10日正式公告立委初選候選人名單，不料4月底剛從桃園市第五選區（平鎮龍潭）初選脫穎而出的市議員楊家俍，今（9）日突然宣布放棄提名資格，原因是20多年前曾觸犯《兒童及少年性交易防制條例》。

楊家俍退選聲明：

我是楊家俍，聲明放棄民進黨立法委員選舉提名。

二十幾年前，我還是一個住在學校宿舍的大學生，那時家庭經濟十分困難，所以兼了多份打工的工作。

有一次跟著打工的同事們瞎起鬨，在網路上張貼了一篇題為「深夜孤寂，需要妳的慰藉」的短文。

這是我貼過唯一一篇這種文章；除了貼文，也沒有其他動作。誰知年少無知的胡鬧，帶給我的卻是永遠無法磨滅的前科烙印。

警察根據我貼文的信箱號碼找到了我。從警察局到地檢署，我才驚知在那時僅僅張貼這種文章，就已經違反「兒童及少年性交易防制條例」。

即便沒有實際的犯罪意圖，但當時檢察官勸我這是微罪，如果直接認罪就能以簡易判決獲得緩刑，緩刑期滿沒有再犯就不會留下案底。

正在就讀大學的我，只盼著案子趕快結束，簡易法庭的法官也認為我一時好奇失慮，所以判了我二個月徒刑，緩刑二年。此後，也沒有再犯任何刑事案件，我真的以為一切就此結束。

我當時確實沒有實際犯意，更沒有侵害任何人的身體或權利，也僅止於網路貼文。後來因為當時亦有多人受此法令入罪，以至於許多學者專家及律師都認為這樣的執法顯有爭議，之後經大法官解釋後，電子訊號、電腦網路等媒體也有了明確的分級制度。

但也因此留下我人生中唯一的前科。年輕時因一篇貼文莫名其妙犯下的錯，現在必須承擔後果了。

日前民進黨中執會通過修正「提名條例」，把曾犯「兒童及少年性交易防制條例」相關之罪，也列入禁止提名參選。

雖然這個規定還沒經本黨全代會通過。即便未來召開全代會依提案通過；但明天的中執會只要完成提名程序，我就是民進黨正式提名的立委候選人，修法也不能回溯影響我被提名的資格。

不過我贏得初選之後，常常輾轉反側一夜難眠。我擔心因為我個人的瑕疵，會不會影響了黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議。最後決定在黨正式提名我的前夕，還是選擇尊重中執會決議的精神，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請。

我自幼家境艱困，但自食其力完成學業，半輩子清清白白，今天選擇坦然為曾經犯過的錯付出代價。令大家失望，也帶來困擾，向民進黨和支持我的朋友深深致歉。

無論民進黨提名什麼人，取代我參選，我也都會竭盡全力輔選。

我是楊家俍，再一次深深致歉。