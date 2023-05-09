2023年第20屆世界警察和消防員運動會將於7月28日至8月6日於加拿大舉辦。相較警政署採用部分項目甄選方式，消防署皆採用遴選方式辦理，時程過晚也未說明標準。消防員工作權益促進協會與立法委員邱顯智共同召開記者會，呼籲消防署應檢討相關作業流程，籲消防署要求各地方政府消防局給予公假，不得刁難。

世界警消運動會2022年第19屆賽事中，消防署遴選及自費選手共拿下13面金牌、7面銀牌、5面銅牌的優異成績。邱顯智表示，每2年我國警消人員都會參與世界警消運動會，屢創佳績、表現亮眼，今年即將於7月底在加拿大舉辦第20屆比賽，但是近期經過基層消防員的反映，發現相較於警政署，消防署所發佈之選拔內容及相關作業流程的時間過晚，壓縮選手事先安排訓練跟準備的時間。

另外，邱顯智說，消防署對於選手比賽項目的選拔方式竟然是採遴選，也就是書面審查，而非如同警政署採甄選方式、實際測驗進行篩選，真的足以公平地判斷選手的能力嗎？

邱顯智認為，書面審查的標準、獲獎後的獎勵制度，也未於第一時間於簡章公布，導致過去選手通過消防署的初選，代表國家出國比賽，卻始終不清楚自己被選中的確切原因。

邱顯智說，因為選手會來自各地縣市消防局，但是消防員卻不是每個人都能用公假代表國家出國比賽，這就更加令人不解，他有些人能夠以公假出國比賽，有些人卻只能請自己的假，實在非常不合理。

邱顯智要求消防署應該全面檢討辦理流程跟選拔制度，下一屆應比照警政署提前一年開始辦理相關流程，不要拖拖拉拉，阻礙選手的備賽時程。

另外，邱顯智呼籲消防署事先公開遴選標準以及得獎後的獎勵制度，並且評估往後採用甄選辦理；籲消防署統一要求各地方政府消防局，對於這些願意出國比賽的消防員，給予公假，不得刁難。