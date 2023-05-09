國民黨台中市第五選區立委初選大局底定，原本執意參選到底的老將沈智慧，經黨內協調後，9日由國民黨副主席連勝文陪同，宣布退出中五立委初選，該選區確定提名現任議員黃健豪，迎戰現任立委莊競程。沈智慧強調，她將全力加入輔選，也會支持黃健豪。

沈智慧表示，自己在全省各地有許多朋友，經黨內溝通、協調，決定走進全省的團隊、去打全省的大選；台中第五選區（北區、北屯區）有黃健豪投入立委選戰，未來一定會全力輔選，讓國民黨贏回這席立委席次，也希望爭取國民黨最大勝利。

黃健豪強調，2024選戰是戰爭與和平的選擇，也是民生與經濟的選擇，國民黨要彼此團結、相互合作，才有機會拉下貪腐集團；「人生不全然是競爭與利益，更多的時候是相互成就、彼此溫暖」，要將這句話送給全國各地正面臨初選的同志，希望大家合力，2024年把台灣贏回來，他也會積極布局、奮鬥，將北屯區、北區贏回來。

連勝文指出，沈智慧曾擔任7屆立委，對國家事務有深刻了解，她的意志力與戰鬥力令人尊敬，國民黨明年將面臨最艱困的選舉，此次選舉關係著台灣安危，這一戰只能往前衝，沒有遲疑的機會，因此希望藉由沈智慧的經驗與人脈，讓她跨出台中北北屯區，隨著中央助選團到各地協助作戰的同志。