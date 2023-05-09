《名片式車票：永保安康》造型一卡通。（一卡通公司提供／高雄洪靖宜傳真）

記錄著無數乘客記憶的名片式車票，化身成一卡通。適逢今年鐵路節活動，台灣鐵路管理局再度與一卡通公司合作推出「《名片式車票：永保安康》造型一卡通」，於明日在台鐵夢工場網路商店獨家開放會員搶先預購。

這次新推出的《名片式車票：永保安康》造型一卡通，將取代現金及車票的一卡通，復刻成名片式車票造型，另外搭配「永保安康平安符」造型小吊飾，延續了台鐵旅客美好的旅程記憶，兼具實用性及世代涵義，具有收藏紀念。

該造型一卡通，每組售價250元，每人每次限購3組，並將於5月10日上午10點至5月19日上午10點，在台鐵夢工場網路商店預售期間購買，還可享有用優惠價加購永保安康名片式車票套組、不鏽鋼吸管杯等熱銷商品機會。此外，6月9日起在台鐵局台鐵夢工場相關銷售據點及2023第8屆鐵路便當節展場台鐵夢工場櫃位，也會備有部分現貨提供鐵道迷朋友購買收藏，同樣限購，鐵道迷可把握機會。