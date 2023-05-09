彰化市立管弦樂團將於5月20日星期六晚上7點半起，在彰化演藝廳公演《樂琴藝夏》音樂會，由台灣新銳指揮家范楷西領軍，是彰化少見由國際指揮家指揮的管弦音樂盛會，明天（5／10）起開放索票，索完為止。

兼任彰化市立管弦樂團團長的彰化市長林世賢表示，這場《樂琴藝夏》音樂會聚集北中南才華橫溢的團隊，共同將彼此努力的音樂分享互惠，他相信這會是一場精彩的音樂盛會， 「520非常期待大家一起來熱情一下！」

這場音樂會將由知名指揮家范楷西指揮，陸續登場的包括在地青少年李沛軒與王瑄翎同學，演奏巴哈雙小提琴協奏曲BWV1043，施均宜同學演奏海頓第一號大提琴協奏曲，以及蔡絜米同學演奏莫札特第二號長笛協奏曲。

指揮家范楷西於旅德期間，在國際指揮大賽表現亮眼，屢獲佳績，其中包括於2012年8月在匈牙利布達佩斯邁克．迪特里希指揮大師賽中表現優異，榮獲「第一獎」殊榮；2013年9月於法國貝桑頌國際指揮大賽，從來自46國、296位參賽者中脫穎而出，擠身最後五強。

彰化市立管弦樂團成立滿20周年，曾先後獲邀至南非、日本、韓國、中國、德國、法國、新加坡、汶萊等多國演出，並將於今年7月與汐止城市愛樂管弦樂團以及高雄市逢緣合唱團，共同組成台灣代表團，遠赴奧地利及斯洛伐克等國家，將台灣本土音樂帶到國際殿堂登上世界舞台。

《樂琴藝夏》音樂會將於5月10日起開放索票，索完為止；索票地點為彰化市公所社會課、彰化藝術館；洽詢電話：04-7222141轉1713，查詢網站：https://www.changhua.gov.tw。