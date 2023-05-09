日本女優三上悠亞先前拋出震撼彈，宣布將從AV界引退，原因竟是與日本YouTuber KANO戀愛，讓粉絲聽聞後難以接受，不過傳聞她在引退前會推出豪華巨作，讓粉絲相當期待，如今答案揭曉，她將在新作與新有菜及相澤南共同演出，明天（10日）則會開放線上銷售。

三上悠亞引退AV圈的告別大作曝光，由3大片商IdeaPocket、MOODYZ、S1合作，並與兩位AV天后新有菜及相澤南首度合作演出，該陣容被網友稱為史上最夢幻組合，對此，三上悠亞表示很久沒有跟其他女優合作，對於能藉此擦出新的火花感到興奮，她也提及5年前曾和新有菜合作過。還榮登當年最暢銷作品，讓她對此次合作充滿信心。

三上悠亞在個人YouTube頻道公開拍攝幕後花絮。（影片／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube ）

三上悠亞近來也個人YouTube頻道公開幕後花絮，其中不乏養眼演鏡頭之外，還展露私下不為人知的一面，像是在鏡頭前不計形象大啖美食之外，還大方公開趁拍攝空檔倒在沙發上補眠的樣子，只見鏡頭特寫她「張開嘴」呼呼大睡的模樣，而她也毫不在意呈現在眾人面前，毫無偶像包袱的一面，讓眾多網友大讚相當親民。

三上悠亞大方公開自己「張開嘴」呼呼大睡的模樣。（圖／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube ）

三上悠亞預計8月來台參加2023 TRE台北國際成人展活動，當天還包括她與粉絲的專屬活動，詳細資訊則待日後公布，不過由於時間恰好與引退時間點接近，因此被視為她在台灣的最後公開活動，讓諸多粉絲表示若不參加將會終生遺憾。