根據內政部最新統計，台灣婦女生第1胎平均年齡31.23歲，現代人晚生已成趨勢，也有不少女性開始凍卵，有需求時再解凍使用。為了避免女性錯過最佳生育時機及減輕負擔，藍綠議員皆提案希望市府提供女性市民凍卵補助。衛生局回應，會與專家討論，研議辦理。

市議員陳怡君、柳采葳、洪婉臻及林延鳳皆提案針對女性市民提供凍卵補助，補助年齡依提案有不同，最低補助年齡為25，最高補助年齡40歲以上，台北市議會警政衛生委員會今審議議員提案。

陳怡君解釋，現代女性工作繁忙，容易錯過生育時機，故不少願意生育的女性開始考慮凍卵，然而費用高達8萬至10萬元，讓想生育的女性卻步，成為生育率下降原因之一，希望34歲至40歲以上女性市民經醫師評估後提出凍卵手術證明，即可向市府提出一次性3萬元補助，3年後申請1年5000元卵子保存費用。

她強調，女性想生育，市府應為生育力盡一份責任，桃園市已施行凍卵補助，台北市身為6都之首，更應該「凍」起來。

柳采葳表示，由於衛福部國健署鼓勵25歲至35歲女性生育，且不少研究、報告顯示，現代女性生活習慣、工作量及壓力都會影響卵子活動力，希望25歲到40歲女性市民都享有凍卵補助，避免女性錯過最佳生育年齡。

林延鳳則表示，她在提案前已透過書面質詢要求衛生局研議，得到的回覆卻是卵子解凍後有可能無法存活、高齡解凍卵子受孕會增加孕婦或新生兒風險等，她實際請教醫師，其實現代卵子急速冷凍技術的卵子復甦率高達90％以上，衛生局回覆實在不太厚道，何況其他縣市都有補助，為何台北市做不到？

苗博雅表示，根據《人工生殖法》，女性想解凍卵子進行人工生殖，丈夫必須簽字同意，換言之，女性只要無結婚對象，即使凍卵仍不得生殖，加上法規限定異性夫妻，同性伴侶也無法適用，顯見凍卵補助使用率會與中央法規有高度連動性。

她強調，台北衛生局態度不該保守，應積極向中央提出《人工生殖法》修法建議。

針對議員提案，衛生局長陳彥元表示，將與專家開會討論，研議辦理。衛生局健康管理科科長林夢蕙表示，由於議員提案涉及《人工生殖法》以及醫學專業，衛生局正在邀請專家、學者討論，目前無法給予明確開會期程。另外，也會向中央轉達議員意見，討論《人工生殖法》條件可否放寬。