立委江啟臣結合公益傳播基金會，邀請「海波兒童劇團」前進南陽國小演出。（陳淑娥攝）

立委江啟臣結合公益傳播基金會，邀請「海波兒童劇團」前進南陽國小演出。（陳淑娥攝）

財團法人公益傳播基金會2019年起展開「品格教育兒童劇場」校園巡迴，至今已前進60間小學演出兒童短劇。立委江啟臣結合公益傳播基金會，邀請演出上萬場次的知名團體「海波兒童劇團」前進豐原山城舉辦兒童劇場，9日在南陽國小展開，吸引500位學生齊聚禮堂內同樂，江啟臣也化身孩子王與童共歡。

立委江啟臣指出，過去曾多次邀請兒童劇團到豐原山城的學校表演，無論是紙風車劇團，或是舉辦看電影活動，目的都是希望透過歡樂的表演節目將正確的價值觀傳達給孩童；尤其南陽國小是台中市學生數最多的國小，同儕之間如何妥善相處與相互協助格外重要，期望透過劇團淺移默化的引導，培養孩子們能如同戲劇中的主角，勇於關懷周遭的人事物，勇敢對需要幫助的人伸出援手。

公益傳播基金會執行長唐平榮表示，這次是第一次來到南陽國小演出，感謝江啟臣委員的用心，一起推廣富有品格教育內涵的劇碼。

江啟臣指出， 首場演出在豐原南陽國小，日後也會持續舉辦相關活動，將歡樂氣氛散播給台中的孩子們。此外，不管是學校的軟、硬體建設都會時刻關心，舉凡老舊校舍改建、操場跑道更新，甚至是室內舊有設備汰換，只要是投注在孩子的教育，都是最有價值的投資；未來將繼續統整公、私部門的各項資源投入基層教育，用心扎根下一代。

公益傳播基金會長期在全國各地推廣公益，自2019年起展開「品格教育兒童劇場」校園巡迴，至今已前進60間小學演出兒童短劇，累積1.2萬人次學童觀看。