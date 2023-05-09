為了因應近年全球溫室氣體減量趨勢、2050淨零排放目標等，立法院在今天三讀完成立法，環保署確定升格為「環境部」，但民眾黨立委賴香伶感嘆「清潔隊員成孤兒」，她質疑，全國有多達2萬7千名的清潔隊員，卻在環保署升格中被遺忘，這些第一線環保尖兵就像孤兒，沒有專法保障他們的勞動權益，導致各縣市一國多制，工作條件並不穩定。

賴香伶說，總統蔡英文在第二任競選期間，曾答應過全國環保公務機關總工會的訴求：在「廢棄物清理法」增訂全國清潔隊員勞動條件應一致的修法草案，蔡總統連任當選後，也曾在2021年接見「全國特優清潔隊員」的典禮上承諾，不論是清潔人員身分立法、俸點問題，還是有關職業安全、會務公假的部分，她一定會請相關機關儘速研擬處理，「蔡英文的政府，一定是最關心清潔隊員的政府，絕對不是隨口說說」。

賴香伶說，諷刺的是，上周的五一遊行湧入來自北中南的清潔隊員走上街頭，呼籲蔡總統實現當初的競選承諾，至今清潔隊員還是沒有身分、俸點170點凍漲33年，駕駛安全獎金600元凍漲30年，而清潔獎金8000元，不是每個地方的隊員都領得到，這種一國多制的亂象，還在持續惡化中。

賴香伶強調，「環保署要升格，清潔隊員應同步升格」，是第一線清潔隊員的心聲。今日事，今日畢，任內答應的政見，就不該留給下一任，還有1年的時間，留給蔡總統說到做到。