台北市東區「連雲玥恒」建案，被外界譽為危老合建的楷模，遭少數地主指控店面縮水，1樓店面從30坪變10坪。建商連雲建設澄清，這是惡意誤導，此案改建前原公寓1樓店面扣除騎樓產權約24.92坪，重建後地主分回無騎樓之1加2樓店面產權約 43.09坪(1樓20.07坪、2樓23.02坪)，及樓上住宅31.23坪，實際分回總坪數甚至高於整合階段地主說明會時的推估坪數。

產權面積依合約比例全數分回地主

110年1月17日連雲建設於寒舍艾美舉辦說明會，會中說明建築規劃修正為24F/B7，90戶地主中87戶出席，3戶視訊連線，100%住戶參加，聲稱建照拿到才知道地上24/B7的規劃顯非事實。 圖片來源：連雲建設提供

另有地主指契約載明樓層為地上21樓、地下6樓，變成地上24樓、地下7樓，建商涉詐欺。連雲建設強調，本案地主分得產權面積是依合約約定"比例"全部分回（含容積獎勵），公司並沒有因此額外獲利。且合約載明該樓層僅為預擬，實際興建的樓層與圖面以建築主管機關核准之圖說為準。因建築法規需求而增加樓層，公司分回之產權面積並未增加，指涉公司獨佔超額利潤一說顯有誤解。對於地主質疑選屋面積變少，連雲建設指出，與簽約前說明會概估數字相比，連雲玥恒的1樓地主分回權狀較原預估多出4.96坪，2至5樓地主較原預估多分回2.72坪，該指控顯非事實。

開挖B7 地主多分回市值逾5千萬元平面車位

連雲玥恒建案為優化行車動線，設置二處單向車道，且為避免機械車位，多挖一層地下室以成就全平面車位；多開挖地下室B7預估增加工程造價6500萬元，公司所能取得車位價值約4698萬元，無法彌補開挖成本。

B7車位共有41個，該層車位總銷價值約1億213萬元，公司仍依契約比例將B7車位數量與價值，讓所有地主分回。也就是說開挖B7，地主無成本的多分回總價值約5515萬元的車位。

連雲建設表示，本案自108年簽約至今，舉辦多次說明會、地主餐敘都有報告本案調整內容，尤其於危老重建申請核定後之110年1月的重建規劃說明會即已完整說明樓層為地上24層地下7層，現場有錄影及簡報資料，如今宣稱不知樓層變更為地上24層的指控，顯非事實；公司不能因為少數地主要脅而退讓，否則對多數沉默善良的地主無法交待。

連雲建築為住戶拍攝紀錄片留下在舊居最後的珍貴回憶，並於房屋拆除前夕於原址屋頂舉辦老屋惜別音樂會。圖片來源：連雲建設提供

2年前媒體報導樓層變更 地主受訪肯定

事實上，在2021年11月24日出版的《財訊》647期及2021年特刊趨勢贏家第65期，報導連雲玥恒改建前後對照表均刊出樓層變更情形；指控建商詐欺的黃姓地主當時亦有一併受訪。黃姓地主也於該文中提到本案位置精華，十幾年來有無數知名建商均曾前來洽談，90戶東區地主經過多次開會，黃姓地主本身更是資深專業房仲，曾洽談許多建案合作，怎麼可能被詐騙？

依約召開選屋會議 雙方律師見證完成

針對地主質疑選屋程序有瑕疪及搭建接待中心涉竊佔，連雲表示，本案於今年3月1日取得建照，發函通知地主於3月26日選屋，當天在雙方律師及第三方律師見證下完成選屋作業；搭建接待中心是雙方簽有契約，並支付租金補貼及搬遷補助，絕無竊佔非法使用。

連雲建設指出，依照合建契約，建商本來就得以先行銷售，搭設樣品屋為銷售相關行為；且本案抗爭地主，也有人要與建商共同銷售，共同使用樣品屋，抗爭理由與其行為矛盾。

連雲建設強調，地主依合約比例分回的店面與當初簽約概估面積差不多，總坪數更高於原先預估，所謂應拿回價值1.7億的店面最後僅拿回1.2億的主張，實為無端的指控。本建案委託國內外知名設計及建築團隊推出頂規精品，用心經營地主關係，相信多數地主都是單純善良，受少數有心人士誤導才出現誤會，會持續溝通，盼早日澄清誤會。