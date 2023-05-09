天合聯盟於去年首度舉辦「永續飛行挑戰」，邀請會員航以友誼性競賽的方式，展現對環境最友好的營運，持續促進永續發展，華航首創百項環保與減碳作為，榮獲「最佳貨運永續創新獎(Best Sustainable Innovation Cargo)」及「最佳員工參與獎(Best Employee Engagement)」雙料大獎。

華航ESG優異成績傲視全球，積極邁向2050年淨零碳排目標，七度入選「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，名列全球航空產業第一名，華航表示，今年再度參與永續示範航班活動，從各個方面規劃對地球友善的飛行，其中台北出發的機上餐點，提供蟬聯兩年米其林綠星殊榮的「陽明春天」獨家蔬食料理，鼓勵所有旅客預選以在地當季食材烹調的「空中旅人純淨蔬食」，豪華商務艙主菜為「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」，豪華經濟艙與經濟艙則推出「紅燒植物肉薑黃飯」，華航期盼與旅客攜手成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄，用食物減緩氣候變遷，幫助地球降溫，守護環境也守護健康。

華航表示，2017年即領先國內航空同業，於A350-900新機飛渡添加永續航空燃油，加上2021年開始引進新世代節能客機A321neo至今，已有15架新機飛渡添加永續航空燃油，為台灣首家具相關作業與實務經驗的航空公司。今年華航二度執行永續示範航班，特別規劃首度於載客航班添加10%的永續航空燃油，這項台灣航空業的創舉展現華航致力永續發展的承諾，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空。