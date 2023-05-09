玉山金控總經理陳美滿表示，金控160億元現金增資圓滿完成，感謝股東長期支持玉山及熱烈參與，新股已於5月3日掛牌上市，將用以充實銀行資本及強化營運韌性，壯大海內外業務及發展永續金融，並透過數位轉型提升營運效能。玉山將持續努力跨越綜合績效、企業社會責任及永續發展三座大山，實踐「亞洲最具特色的標竿銀行」的目標，成為股東、員工、顧客及這片土地的最愛。

2023年第1季全球景氣趨緩，台灣的出口產業因應庫存調整，致本季整體放款需求減少，玉山因應市場環境變化，提供企業融資、跨境金流、利匯率避險等服務，放款餘額較去年同期成長5.6%，企業放款餘額年成長5.3%，總存款餘額年成長5.6%。玉山攜手企業進行低碳轉型，積極與企業做ESG議合並協助訂定目標，透過永續連結貸款(ESG linked loan)協助企業發展長期永續競爭力，ESG linked loan放款餘額年成長83.8%，整體永續授信餘額佔整體法金放款34.8%。在升息環境中，玉山展現良好的風險管理能力，第1季底逾期放款比率(NPL)為0.17%，備抵呆帳覆蓋率695.9%，維持優良資產品質。

玉山銀第1季淨手續費收入49.4億元，其中信用卡淨手收16.4億元年成長12.3%，連3季雙數位成長，簽帳金額成長10.6%，海外旅遊簽帳金額更大幅成長7成。玉山與星宇航空攜手合作，發行「玉山星宇航空聯名卡」獲得市場廣大迴響，掌握航空及商旅優質客群，可望於下半年發酵。財富管理淨手收22.1億元，與去年同期約略持平，其中保險手續費較去年同期成長近2成，玉山新設「金融規畫專員」職系，輔導同仁提升理財與傳承規畫能力，聚焦稅務專業與顧客經營。此外，玉山在香港及新加坡提供完整的財富管理服務，搭配財管2.0業務開辦，協助顧客整體資產配置，資產管理規模(AuM)1億元以上顧客戶數及AuM均成長近2成。

在數位金融的發展上，玉山與超商及電商領先集團合資成立的「全盈支付」會員數已突破百萬。玉山在各項核心金融服務數位銷售超過8成的基礎上，進一步深化顧客體驗，透過整合式申請平台把共通性的流程進行模組化，顧客可同時申請多項產品，同時結合生物辨識等多元認證機制，減少忘記密碼的機會，提升數位金融服務使用體驗及便利性。