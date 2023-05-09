迴轉壽司吃幾盤才會飽？一名女大生日前獨自去連鎖迴轉壽司店用餐，因為肚子太餓，一口氣吃掉18盤，還有碗麵跟茶碗蒸，結果結帳金額竟高達910元，讓她不可置信，連網友也表示，這金額都可以去吃Buffet。

原PO在《Dcard》發文，7日去吃某家迴轉壽司時，因為肚子很餓，第一輪就點了快10盤，平時她吃10盤左右就會飽，沒想到那天總共吃18盤加一碗麵、一個茶碗蒸，食量大得連自己都嚇到，但驚人的還不是這個，原PO結帳看見總金額合計910元，更讓她不敢置信，竟然這麼貴。

文PO出後引起網友討論，分享去迴轉壽司都吃幾盤、花多少錢，「當鮭魚吃了30盤，平時10盤」、「我跟我老公去兩個人400元，不知道為什麼就是吃很飽」、「我都吃500左右，主要是因為沒錢」、「我自己吃大概1200～1800左右，20盤起跳，而且還不含麵類」、「我也大概都吃15-20盤 但不會點40的」。

也有人表示，一個人吃迴轉壽司吃到近千元，不如去吃到飽，「900可以吃更好的吧」、「這個價格會覺得不如去吃Buffet嗎？也不用吃那麽多澱粉」、「如果是這樣的錢，去吃飯店buffet較划算，壽司都是飯」。