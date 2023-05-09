為強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益，串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線），提升大眾運輸系統運輸效益，新北市捷運局提出「捷運三鶯線延伸桃園八德段工程」二度闖關環評小組初審，最後順利通過。

新北市捷運局表示，本計畫位於桃園市八德區，從三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿著都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4.03公里、共配置3車站。

有環委關心開發單位應具體補充太陽能光電設施設置規劃及樹木規劃，開發單位表示，計畫於高架車站（LB12a、LB13站）適當位置規劃設置太陽能光電設施，每座高架車站設置容量至少20kVA，推估約為140至200平方公尺之間，樹種將優先規劃未有落葉樹種，沿線大於30公分的先軀樹種也會以移植為優先等後建議通過。