環保署近日公布「免洗餐具減量暨綠色餐飲服務及減量行動競賽」成果，新竹市推動垃圾減量成效亮眼，餐飲店家「小食光餐盒」榮獲綠色餐飲組特優及特色獎、「厚道飲食店」則獲優等及特色獎，市長高虹安也邀請更多餐飲業者一起加入循環餐盒、循環杯服務。

高虹安表示，小食光及厚道兩家業者除了提供豐富菜色受到用餐者喜愛之外，感謝兩家的店長秉持「做環保愛地球」的理念，落實循環餐盒及餐具的垃圾減量行動，以PP保鮮盒或304不鏽鋼的循環容器，盛裝餐食外送到機關學校及一般民間單位，使用後的循環餐盒及餐具並自主清洗，且交由合格檢驗機構檢驗通過。

她說，餐飲店家提供循環餐盒服務，勢必要付出更多心力執行回收及清洗，兩家業者的循環餐盒清洗結果也都經過SGS檢驗合格，她們的付出讓人敬佩，也讓用餐者更安心。

高虹安指出，市府長期以來努力推動「宜居永續」的城市，其中減塑及推廣循環餐盒的環保政策是相當重要的一環，透過公部門機關「以公帶私」率先實施起帶頭作用，辦理會議、訓練及活動等，不提供免洗餐具及包裝水及1次用飲料杯，盼號召民間一同響應支持，訂餐時選擇提供循環餐盒之綠色餐飲服務店家，達到全民綠生活。

環保局長江盛任表示，環保局積極輔導轄內餐飲業者配合提供循環餐盒或循環飲料杯供應外送服務，目前已有38家餐飲業者加入服務。

小食光餐盒店長吳玉鳳表示，進入餐飲業有5年時間，擁有40幾年餐飲經歷的公婆也傳承餐飲技術，加上自己學習到新思維，餐食結合在地小農食材減少碳排放、餐盒循環使用減少垃圾量，走出古早餐飲舊有框架，雖然辛苦但獲得顧客一致的好評，也會繼續循環餐盒的服務。

厚道飲食店長李雪鈴則指出，當環保局邀約循環餐盒，孩子力讚「地球只有1個，媽媽您配合做就對了」。雖然難度頗高，心想身為第一線餐飲業，更要把握為環保盡心力、為下一代提供更美好環境的難得機會，該店美食走古早味、用懷舊鐵便當盒外送，讓用餐有溫暖的感覺。

環保局補充，目前外送循環餐盒的38家業者資訊可至新竹市環保局資源回收網「環保外送餐飲店家」查詢。若餐飲業者有意願一起支持環保，加入循環餐盒（杯）服務，可洽詢環保局環境衛生管理科，電話03-5368920分機4006湯小姐。