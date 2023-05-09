3年前錢櫃KTV大火造成6死、多人輕重傷的慘劇，董事長練台生被檢察官依過失致死等罪起訴，他遭限制出境及出海至今；他以小孩要從昆山杜克大學畢業要出國參加畢業典禮為由，聲請解除境管，台北地方法院裁定，要他在原本提交的100萬元之外，另提出500萬元之保證金後，從今年5月18日起至5月30日止，解除境管，但31日起恢復為限制出境、出海。可抗告。

練台生遭台北地院從2020年12月17日起限制出境、出海8月後，去年12月17日起又被延長限制出境、出海8月；他以小孩將在今年5月26日從昆山杜克大學畢業，及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處文件證明書、美國杜克大學電子郵件、昆山杜克大學畢業典禮網路資料，聲請解除境管。

台北地院考量練台生案發後他擔任代表人的迪廣公司已與多數被害人達成和解，和解金額近新臺幣1億元，相當程度已徵被告並無規避司法機關追查、隱匿資產以拒絕民事賠償之意念。再參以兒女畢業典禮，對父母而言確實具有特別意義，若無法參加，實屬憾事之人情考量。

北院認為他聲請暫時解除限制出境有理由，為確保他將來能按時接受審判或執行，及他先前已曾提出100萬元保證金，以及本案涉及重大公安並造成多人死傷之案情情節等一切情狀，裁准他聲請人另提出500萬元之保證金後，暫時解除境管。

錢櫃林森店2020年2月起進行增設電梯工程，當時因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，由於店內現場消防設備未起作用，造成重大傷亡。

台北地檢署認定練台生、王聖傑和林森店經理翁珮雯等7人涉有疏失，依《刑法》過失致死、違反《消防法》及《職業安全衛生法》等5罪起訴，移送台北地院審理至今。