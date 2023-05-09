否認「大小姐」要他擋BNT？ 徐巧芯出「1狠招」嗆李大維：敢不敢？ @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘近日透露，過去在購買BNT疫苗時，時任總統府秘書長、海基會董事長李大維曾經傳話阻擋；海基會今（9）日透過書面表示，「經幕僚向李大維董事長查證後確認並無此事」。但郭隨後又爆料說，李大維確曾來電告知「大小姐說你還是不要買」。對此，台北市議員徐巧芯質疑，李大維敢不敢拿出通聯紀錄，證明當時沒有打電話給郭台銘。

徐巧芯昨（8）在直播中公開一支影片，郭台銘在宴席中談話，能清楚聽見，郭稱當初蔡英文派的代表就是李大維，且為了爭取採購疫苗，郭還自曝寫下一封信，強調若蔡英文對郭選2024有疑慮，他願意全家移民。

徐巧芯今在中天節目《大新聞大爆卦》指出，郭要買BNT時，該疫苗還被抹黑在深圳分裝，民進黨一直搞，到現在還想扭曲大家的認知。

對於海基會否認李大維有傳話一事，徐巧芯質疑，李大維如果要反駁，就要提出那幾個月的通聯記錄，這才叫證據。並追問「李大維有沒有跟郭台銘通過電話，你打給他幹嘛，難不成是噓寒問暖嗎？且『大小姐說你還是不要買』，這句話這麼清楚」。

徐巧芯還提到，郭台銘寫的「全家移民」承諾書，李大維轉交到蔡英文手上，蔡英文看過後，民進黨高層就開會開始討論，要開放BNT進口，「這不就是政治利益掛帥，這就是草菅人命。」

除此之外，徐巧芯還透露，郭台銘說信的原稿還在手裡，且自己有其他的朋友也看過那封信。她稱，郭台銘有說他會慢慢整理很多資訊，民進黨高層接下來要瑟瑟發抖了。