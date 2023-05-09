中信上櫃ESG30經理人張嘉祐表示，「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」為中信投信攜手櫃買中心、臺灣指數公司及台北大學企業永續發展研究中心共同合作所編製，不僅保留上櫃股票強勁爆發力特質，並透過ESG機制去蕪存菁，前十大成分股更網羅產業的龍頭企業，積極型的投資人能享有長線成長力十足的潛力黑馬股。

截至4月24日止，「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」前十大成分股包括：元太、寶雅、中光電、環球晶、世界、中美晶、大江、穩懋、光洋科及群聯，其中6家是具全球領先技術地位的台灣半導體企業。張嘉祐表示，隨著人工智慧浪潮襲捲全球，AI也正在改變商業模式及民生習慣，半導體供應鏈在此技術上扮演不可或缺的角色，需求也將在應用範圍更廣之下增加。

張嘉祐指出，全球最大電子顯示技術領導廠商「元太」，除了在解析度、色彩、節能獲得重大進展外，也開始跨足智慧倉儲，估計未來應用範圍將更廣泛；「寶雅」毛利率與客單價的表現相對優異，且在全台持續展店，相對樂觀看待寶雅後市表現；生技醫療方面，歐美及中國為全球主要保健品市場，隨美國成長動能引擎開啟、中國疫後消費動能持續上行，有望帶動整體需求，並提升台灣保健品ODM產業龍頭「大江」的業務量。

張嘉祐指出，中信上櫃ESG30將於每年4月、6月、9月及12月進行指數調整，4月為企業年財報公布旺季，此時可剔除財務偏弱的企業，增加財務體質較強的企業；12月則是台灣永續評鑑分數發布的月份，根據評鑑分數進行成分股的調整，透過四次的排除、篩選，為指數達到加分效果，讓績效更上一層樓。