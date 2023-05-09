現任海基會董事長李大維今遭鴻海創辦人郭台銘爆料，指李大維曾在2021年6月17日打電話給他，告知「這個大小姐說，你還是不要買了」；郭稱，李大維是代表蔡英文總統來和他溝通買BNT疫苗的人，因此可證明蔡政府擋買BNT疫苗。但對於李大維遭指曾要求郭不要買BNT，海基會表示，經幕僚向李大維查證後，確認無此事。

郭台銘昨稱被蔡英文派代表要求不要買BNT疫苗，相關說法昨遭總統府發言人林聿禪否認。有立委也爆這位代表就是李大維。對此，據《中央社》今中午左右報導，海基會表示「經幕僚向李大維董事長查證後確認並無此事」。海基會提到，李大維、郭台銘兩人是多年好友，積極爭取採購BNT疫苗，沒人阻擋與反對。

但郭不久後又在臉書再爆，他2021年表態願買BNT後，李大維當時是蔡政府的代表，兩人溝通無數次，未料到2021年6月17日時，卻接到李大維來電告知「這個大小姐說，你還是不要買了」。