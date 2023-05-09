靜宜大傳系第15屆畢業成果展呈現學生的創意及專業，期盼帶給社會更多正向能量與善的循環。（靜宜大學提供）

靜宜大眾傳播學系第15屆畢業成果展「ISO_BARｘ舉杯綻放」，由靜宜校內場揭開序幕！透過影視、多媒體及論文等三大類別，展出3部紀錄片、2篇論文、2部廣播節目、2部攝影集、2部電視節目、1部劇情片、2本雜誌及4個新媒體網頁等18件作品；不僅呈現學生的創意及專業，期盼帶給社會更多正向能量與善的循環！

靜宜大傳系畢業成果展「ISO_BARｘ舉杯綻放」影視組6項作品，題材多元創意！紀錄片《人嶼海》描述潛水店兼民宿老闆索鈴雄．夏曼在蘭嶼的生活、工作與夢想。該片主題曲金曲警察歌王陳建年的《蘭嶼情歌》獲唱片公司授權使用，為作品添色加分。

靜宜大傳系第15屆畢展將於5月12至14日於臺北松山文創園區北向製菸廠接力登場；線上展覽5月26至28日及6月3至4日展開。（靜宜大學提供）

大海是自由、奔放，也是最需挑戰和開拓的地方！大傳系助理教授奚浩指出，紀錄片「蘭嶼海洋」為學生的青春留下美麗的註記；拍攝過程的甘苦，亦為學生帶來開展未來的勇氣和力量！

賽夏族人稱年長者為「老人家tatini'」紀錄片《tatini'》，以居住於獅潭鄉百壽部落的豆鼎發耆老的養蜂日常貫穿全劇主軸。拍攝劇組學生並實際參與被譽為最神秘的祭典「矮靈祭」；感受耆老收成的花蜜如同祭典成果，也引領不同世代族人瞭解自己的文化、族群意識及所面臨的問題。

靜宜大傳系第15屆畢展透過紀錄片、論文、廣播節目、攝影集、電視節目、劇情片、雜誌及新媒體網頁等作品呈現所學專業。（靜宜大學提供）

多媒體組共計10項作品，其中複合式網站「移風・異俗」紀錄著傳遞新住民、移工飄洋過海來台，突破困境的生命故事！「移風」代表新移民及新住民的風潮，「異俗」則是異國文化與風俗。期待透過網站能分享新住民與移工動人實現自我的生命故事，帶領觀眾瞭解多元國家的文化與風俗民情。

靜宜大眾傳播學系第15屆畢展「ISO_BARｘ舉杯綻放」，透過影視、多媒體及論文等三大類別，展出18件作品，呈現學生的創意及專業！（靜宜大學提供）

網站設計「陳酒家釀」以南投的歷史、文化、特色景點等主題為發想。「酒」雙關「久」，代表歷史悠久且富韌性，代表陳酒的後勁。家釀原為佳釀，象徵連結家庭故事或傳承。希望透過學生的創作成果帶領民眾瞭解在地文化、個人生命故事、地方創生、多元文化等議題。

紀錄片《人與川和麵》由學生影像製作團隊Möbius的導演與攝影吳侑承、製片黃瀅芯、後製美術楊昀珊、成音鄭博謙及執行製片李青雲共同完成！透過聯發製麵第三代林羿成的第一視角，讓觀眾能藉由沉浸方式觀看並感受第五市場樣貌。拍攝過程中，深刻體驗傳統市場裡從開市、叫賣、整理、收攤的人情味與情感流動，是現代超市無法取代的溫情！

靜宜大傳系應屆畢業生李季芹，透過攝影集作品《20HZ》探討她的外婆及奶奶在老伴逝世後情緒轉變的故事！她說「20HZ」指人耳聽力範圍的最低下限，希望透過照片傳達兩位長者，從未說出口的心底話及內心所共振的頻率。拍攝手法跳脫傳統報導攝影的紀實類轉向走擺拍風，以顏色作為情緒變動及生死間分水嶺。

靜宜大傳系「ISO_BARｘ舉杯綻放」畢業成果展將於5 月12至14日於臺北松山文創園區北向製菸廠接力登場！線上展覽5月26至28日及6月3至4日展開，讓無法親臨展覽的民眾，透過網路平台也能共襄盛舉。

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