疾病管制署今天公布2例茲卡病毒個案，為30多歲夫妻，4月中旬赴馬爾地夫旅遊，先後出現發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等症狀就醫，經檢驗為茲卡病毒感染，為國內自2021年以來首起個案。

疾病管制署提醒，感染茲卡病毒可能出現發燒、頭痛、關節疼痛、結膜炎、紅疹等症狀。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青說明，兩名個案為夫妻，4月19日至26日一同前往馬爾地夫旅遊，在當地有意識到被蚊蟲叮咬，其中一人返國前發病，出現發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠、骨頭肌肉痠痛症狀，入境時有發燒，經檢驗登革熱為陰性，加驗屈公病和茲卡病毒，驗出茲卡病毒感染；另一人數日後出現紅疹、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，就醫檢驗確診。

疾病管制署今天公布，2021年以來首見茲卡病毒感染個案，為30多歲夫妻赴馬爾地夫旅遊後染疫。（林周義攝）

林詠青指出，茲卡病毒曾在2016年造成全球大規模傳染，目前病例數雖有下降，但東南亞、南美洲等地區仍有疫情持續流行；茲卡病毒潛伏期為3到14天，如前往疫情流行地區，須注意返國後2周留意是否有相關症狀。

目前茲卡病毒尚無有效疫苗和藥物，預防方式以防蚊為主，建議使用防蚊藥劑和穿著淺色長袖衣褲。林詠青提醒，儘管8成民眾感染後症狀輕微，但孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，因此無論是否出現疑似症狀，3個月內應避免性行為或使用保險套；返國後3周內應做好防蚊措施，以免血液中帶有茲卡病毒，被蚊蟲叮咬後造成社區傳播。

基於國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，當地可能具環境暴露風險，疾管署自今年5月8日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），目前我國列為第一級注意(Watch)之國家有88國，列為第二級警示(Alert)國家有1國。