根據實價登錄資料盤點台北市十大知名傳統市周邊近一年房市交易量發現，「晴光市場」以405件位居首位，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，晴光商圈白天有傳統市場，夜晚還有雙城街小型夜市，附近也有全聯、頂好超市等，周邊生活機能十分完備。而交通網絡也十分發達，鄰近捷運中山國小站，民權東路沿線公車路線多，四通八達，近一年交易表現亮眼。觀察「晴光市場」周邊住宅均價約每坪69.3萬元，略低於中山區全區的74.6萬元，房價相對親民，深受許多首購族和小資族群的喜愛。

交易量居次的則是「永春市場」與「建國市場」，近一年交易量均為227件。陳金萍指出，「永春市場」屬信義區門牌，位於捷運永春站旁，附近機能完整，不僅有學校、上國道三號也相當方便，地段條件精華，屬早期開發區域，區域高齡老屋數量多，近一年住宅均價為每坪83.4萬元。至於歷史悠久的「建國市場」也位於中山區的精華地段，緊鄰捷運松江南京站，吸引周邊住戶與上班族採買，房市交易以中古大樓與公寓為主力，住宅均價為79.3萬元。

若從近一年住宅均價來觀察，陳金萍說明，「南門(中繼)市場」以114.2萬元位居十大知名傳統市場之首，相較於所在行政區的大安區均價多了15.1萬元之多。「南門(中繼)市場」以南北雜貨、獨門醬料、熟食年菜、地方特產馳名，在2020年被經濟部認證為五星等市場。目前「南門(中繼)市場」位於中正紀念堂站、古亭站、東門站此三站的中心處，出捷運站後大約步行10分鐘內的路程即可抵達，也有多路公車經過，交通十分便利。

而房價最為實惠的莫過於「永樂市場」，近一年住宅均價59.6萬元。陳金萍指出，由於位處大稻埕商圈，是台北市最早開發的區域，周邊30年以上的中古大樓、公寓物件多，但日常採買、學校、交通機能都相當完善，房價5字頭最為親民。

陳金萍補充，過去傳統市場不免有髒亂、擁擠、異味等刻板印象，甚至被歸類在影響房價的嫌惡設施之一。不過傳統市場仍是民眾日常中不可取代的重要採買管道，加上政府近年來持續更新改造傳統市場、整頓食品衛生環境和場所安全，不僅讓傳統市場煥然一新，對於周邊房市也有正面效益。

尤其傳統市場周邊通常都位於早期開發區，生活機能普遍優於其他區塊，從台北市的十大知名傳統市場房價觀察，有六大傳統市場房價高於所在行政區，顯見傳統市場周邊完善的生活機能優勢，仍深受購屋民眾青睞，讓周邊房市熱度不減。