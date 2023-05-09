歐洲聯盟新任駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）9日表示，近期歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）有關台海的言論被嚴重誇大。

波瑞爾4月23日投書法國周報「星期日報」（Journal Du Dimanche），呼籲歐洲海軍在台灣海峽巡邏。對此，庹堯誨在北京的一場記者會上稱，「我想他所說的話被嚴重誇大了。（grossly exaggerated）」

據法新社報導，波瑞爾在「星期日報」發表的社論內容提及，台灣「在經濟、商業以及科技上都與我們有關」。他表示，「這就是為什麼我呼籲歐洲海軍巡邏台海，展現歐洲在這一絕對重要區域上自由航行的承諾。」

波瑞爾此番評論，與早些時候其強調台灣對歐洲至關重要的評論相呼應。在18日的歐洲議會上，談及歐盟與中國關係時表示，「台灣顯然是我們保障和平的地緣政治邊界的一部分」。他當時還說，台灣對歐洲的重要性不只在道德面，還有重大經濟利益，「因為台灣在製造最先進半導體上占有戰略角色」。