呂翁獨駕車撞上路邊圍牆，車體左側毀損。澎湖縣消防局提供／許逸民澎湖傳真

澎湖白沙鄉一名72歲呂姓老翁，今上午獨自開車到馬公市看病拿藥後回程時，不明原因自撞路邊圍牆，造成車頭左側嚴重受損，人一度還受困車內。警消獲報到達後，老翁雖已自行脫困，但因身體有多處擦傷及胸口疼痛，因此經警消清洗傷口、包紮止血、頸圈及長背板固定等初步急救處置後，搬運上救護車送往衛生福利部澎湖醫院。

現場肇事原因刻由警方進行後續調查處理中。由於呂翁日前才因心臟宿疾由救護車送醫，因此初步懷疑，可能是身體不適才會在回到赤崁村的家之前，自撞路邊圍牆。

警方調查，肇事自小客車係沿縣道203線由馬公往白沙方向行駛，行經白沙鄉港子村67-2號（美東芳牛肉麵)）前時肇禍，不慎自撞路邊圍牆，而一度受困車內，但警消到場時，駕駛人已自行脫困，且意識清楚生命徵象穩定。

澎湖縣政府消防局指出，本案是今日上午10時58分受理民眾報案指稱，道路發生交通事故，疑有人員受困車內。因此立即派遣白沙分隊消防器材車及救護車共3車5人前往搶救，由分隊長朱偉靖現場指揮。