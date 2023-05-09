羅志祥將在７月攻蛋。（照片提供：寬宏藝術x華納音樂）

羅志祥（小豬）將於7月29、30日攻蛋，不少網友留言「去年看完太震驚，一定要再看」、「超好看絕無冷場！」紛紛摩拳擦掌準備明天中午搶票。今(9日)經紀公司透露演唱會主視覺設計師來頭不小，曾為國際知名饒舌歌手Young Thug、國際品牌Adidas合作，這也是第一次為亞洲藝人設計演唱會海報，讓羅志祥感到相當榮幸！

羅志祥演唱會海報和演唱會內容一樣升級，特別邀請到委內瑞拉新銳藝術家Ely Lara跨國合作， 這位近年以Cyber Punk （賽博龐克）後現代科幻風格受到矚目的數位創作者，和國際知名饒舌歌手Young Thug、Bryson Tiller、品牌Adidas、Adobe、時尚雜誌Vogue Hong Kong 等都合作過，這是他第一次為亞洲藝人的演唱會設計海報，接到邀約時非常意外也很開心！這次也針對演唱會主題加上不少科技元素，呈現全面升級的效果，呼應主題。

演唱會內容更是令人期待，羅志祥表示，一定會全力以赴付出，跟導演團隊從一開始就完全參與製作與討論，會把音樂、視覺、舞台、聲光及編舞全面結合，打造最強舞台效果。「我要做就一定要做到的，就是把我最好的一面放在舞台上。」展現最誠摯、最直接的態度，就是要把出道29年來最精華、最精采的表演呈現給一路以來支持的歌迷。

羅志祥返場台北小巨蛋，不僅要展現最炸舞台，也要跟2萬多名歌迷朋友們共度生日，並要把壽星好運都送給大家，《2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站》演唱會門票將於5月10日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)、萊爾富、OK便利商店。