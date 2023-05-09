賴芊合日前和顏曉筠拍攝棄屍戲其實心情複雜。（民視提供）

藝人賴芊合及顏曉筠在民視8點檔《市井豪門》，演出反派女角，沒想到人氣卻扶搖直上，賴芊合表示除了社群追蹤數不斷，連業配代言也源源不絕，感謝編劇讓潔西卡雖然是反派角色，但還是相對迷人又可愛。

顏曉筠回憶日前播出跟賴芊合去棄屍的黑色幽默戲碼，當時兩人在殯儀館外拍攝，內心多少都有點緊張，加上昏暗的街道，背後不時傳來做法會的聲音，加上拍攝到一半突然一隻全黑的貓跳出來，讓大家驚嚇不已。賴芊合表示，這一場戲拍攝場景，因為是真的屍體冰櫃，也是用真的屍袋，讓她在拍攝過程一度腿軟，因為她想起亡夫戎祥10年前過世時她去認屍的過程。

賴芊合說，當下人在拍戲，但記憶會自己湧上來，「不是說不要想，腦袋就不會浮現，所以眼淚是不自覺湧出，後來一直告訴自己要先拍戲，硬著頭皮完成拍攝」。顏曉筠聽到賴芊合講述這段過程，超級吃驚，她說完全沒發現她當下感受，除了心疼賴芊合，也讚嘆她的神演技。

賴芊合劇中勾搭閨蜜老公曾子益。（民視提供）

而顏曉筠則笑說自己在演技上的表現不斷精進，對她來說超級值得，尤其對手演員賴芊合也是跟她一樣人來瘋，所以兩人在接下來因為賴芊合勾搭上顏曉昀的老公曾子益，劇中將有更多偷情場面，也有姐妹互撕的狀態，種種突破的劇情，兩位也開心提前設計動作戲，要讓觀眾看得驚奇連連，永保新鮮感。

賴芊合劇中勾搭閨蜜老公曾子益。（民視提供）

賴芊合在劇中勾搭上閨蜜老公曾子益，現在還擔任他的競選助理，每天朝夕相處，她坦言劇本有許多親密的戲，其實都是自己的第一次，包括先前的吻戲、床戲、勾引戲等等都是螢幕初體驗，搭檔曾子益聽到他奪走賴芊合的螢幕初吻，忍不住驚呼說「完全看不出來」，因為她的表現都很鎮定，甚至沒有感受到緊張，反而很專業投入在表演上，大讚賴芊合是台風穩健的演員。