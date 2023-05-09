新北市林口區忠孝路上的工地8日發生工人失足死亡意外，據了解，一名34歲林姓工人於下午1時許工地拆除地下室安全支撐工作時，不慎從1樓失足墜落至地下3樓，被同事發現時已無呼吸心跳，經搶救後於晚間6時許宣告不治。

警方指出，8日下午1時許獲報，稱林口區忠孝路上的工地發生工安意外，經派遣員警及鑑識人員趕抵現場後，發現1名林姓工人於工地拆除地下室安全支撐工作時，疑似於1樓失足，滑倒墜落至地下3樓地面，被同事發現時已意識不清，經緊急送醫仍急救無效，院方於同日晚間6時許宣告不治。

對此，新北市勞檢處於8日接獲消防局通報，林口區忠孝路工地發生工人墜落意外，勞檢處於今9日派員至現場實施檢查。初步了解，林姓勞工(男，34歲)，於8日下午行走在安全支撐上時，疑因雇主未置備安全帶供其使用，致林男墜落地面，當場造成頭部撕裂傷，經送往林口長庚醫院治療後，於同日晚間6時因傷勢惡化不治死亡。

勞檢處指出，為避免災害擴大，勞檢處已勒令現場停工，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。至於包商疑未提供防墜用具，致林男墜落地面死亡，未來如調查確認屬實，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；另勞檢處將協助林男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2-100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。