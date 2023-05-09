過去疫情3年，民眾累積免疫負債，口罩脫掉後，迎接的是各種病毒，營養師張語希建議民眾多吃6種營養素，幫助增強免疫力，包括維生素A、維生素B群、維生素C、優質蛋白質、含硫有機化合物及鋅；其中含硫有機化合物有天然抗菌和抗病毒作用，可以從大蒜、洋蔥、青蔥等辛香料中獲取。

張語希在臉書發文指出，營養素對於增強免疫力有重要的作用，其中維生素A除了有助維持眼部健康外，還可增強免疫力，若缺乏維生素A會影響免疫系統，使抗體反應變差；紅蘿蔔及木瓜等橘色蔬果都是很棒的攝取來源。

維生素B群是人體中協助酵素代謝很重要的一環，張語希表示，當人體缺乏維生素B群，會顯得虛弱無力、體力下滑，容易遭病毒感染；可以從五穀根莖類及奶類食物補充。

另外，適度補充維生素C有助提升人體抗氧化及免疫力，不但能減緩感冒症狀，也有一定的預防效果；張語希表示，芭樂、釋迦、柑橘類、番茄都是高維生素C的水果。

除了維生素以外，補充優質蛋白質可幫助合成免疫球蛋白，讓免疫機制發揮作用、抵禦病菌威脅；肉類、雞蛋、豆漿、豆腐等都是優質蛋白質的獲取來源。另外，含硫有機化合物有天然抗菌和抗病毒作用，適度食用有助強化免疫力；可從大蒜、洋蔥、青蔥等辛香料取得。

最後，適度攝取礦物質鋅有助提升人體免疫力、加速傷口癒合；張語希建議，快感冒時可多補充含有鋅成分的生蠔、蛤蜊及蜆等食材，增加抵抗力。