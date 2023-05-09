Bolt是Uber的主要競爭對手，去年一月從投資者籌資了6.28億歐元，估值在80億美元。

執行長說，希望成為歐洲第一個在12個月內實現完全獲利的移動平台。

Bolt目前不希望再進行另一輪的融資，但將為IPO做好準備。Villig說，準備在2025年上市，但最終的決定將取決於當時的市場狀況。

該新創公司還提供電動摩托車租借、汽車共享、雜貨配送服務。Villig指出，目前在非洲只有七個國家啟動服務，但在未來10年，非洲將是該公司的巨大機會。Villig也在評估在非洲的支付服務，因為非洲有更多人擁有手機，多過銀行帳號，他說：「也許有一天會討論這個問題」。

該公司尚未公開過營收數字，但Villig說，平台的每年交易金額有百億美元規模。而且食品雜貨配送業務在兩到三年內將損益兩平或是獲利。

食品快遞是由新冠疫情所帶動和提振的服務，但是隨著疫情消退，高物價壓抑了消費者購買力，該遞送服務已不見昔日風采

線上叫車是Bolt的最大業務，該公司收取車費的20%至30%的佣金，但如果司機在車上貼了Bolt的促銷標誌，則佣金可降到10%。