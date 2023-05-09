根據Gartner研究指出，到2023年印度用戶在資安和風險管理的支出預計將達到26.5億美元，比2022年增長8.3%。看中印度龐大資安市場，偉康科技與安瑞科技策略聯盟，提供獲得國際FIDO聯盟認證的FIDO技術加值，共同打造高規格身分安全防護Array IDPass，同時滿足國際市場不同場景的企業內部認證需求，將可應用於單一登入(SSO)、遠距辦公(VPN/VDI)、Windows/Linux等作業系統。

偉康以FIDO技術加值共同打造零信任資安產品，守護企業數位身分；安瑞則以本身自有產品SSL VPN，用戶可以通過安全加密通道進行網絡通信，確保數據的安全性與機密性，讓用戶使用FIDO技術進行身份驗證，確保只有經過驗證的用戶可以訪問SSL VPN連接，可防止未經授權的用戶訪問敏感資源，進一步提升企業資訊安全。這更是台灣軟體服務品牌首度輸出印度海外市場。

美商安瑞科技的產品銷售已遍佈北美、歐洲、非洲和亞太等地區，ADC類產品在印度市場市占率第一，軟硬體已廣泛運用在當地主要的政府、銀行以及大型企業，100%以上的國營銀行使用安瑞的網通資安服務，同時，也協助拓展印度智慧城市計畫。

美商安瑞科技董事長連建欽表示，基於安瑞長期在國際市場的耕耘，看好資安在各產業需求持續攀升，安瑞與偉康的合作將瞄準國際市場，結合偉康深厚的資安技術實力，推出創新資安產品，未來將與偉康共同耕耘資安市場，往南亞、東南亞等地區擴大發展。

偉康科技總經理陳怡良表示，透過此次偉康科技與安瑞科技的策略結盟合作，不僅為台灣資安產業在海外市場帶來更多機會，也展現台灣品牌邁向國際的實力與競爭力。相信在雙方的共同努力下，未來將有更多合作成功案例，壯大海外規模，擴大在國際市場上的影響力。