桃園市議員、民進黨前發言人楊家俍，2周前才在黨內初選勝出，9日就拋震撼彈，自揭曾犯兒少性交防制條例宣布退選，面對中執會表定10日就要提名，民進黨中執委呂林小鳳說，該選區並非艱困選區，尚有其他人選，按照其他區慣例，應會由民調第二的劉仁照出線，但仍待中執會討論確定。

民進黨2024桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，4月25日晚間民調，由同樣連任3屆議員的楊家俍及劉仁照較勁，最後由楊家俍以41.7358％出線，贏過劉仁照40.0058％。

豈料才過2周，黨中央正式提名的前一天，楊家俍就拋震撼彈，自揭黑歷史爆20幾年前曾貼文「深夜孤寂需慰藉」，觸犯《兒童及少年性交易防制條例》，雖然獲緩刑，但仍擔心因為個人瑕疵影響黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議，決定向民進黨提出放棄提名資格。

「民調第一退位、應由民調第二進身！」曾任民進黨桃園市黨部主委的桃園市議員呂林小鳳說，事前並未接獲楊家俍通知，獲知消息也很震撼。她提到，桃園過去沒有退選前例，但按照其他區域慣例，該選區並非艱困選區，還有其他人選，且2人民調差距非常小，按照體制，應會由民調第二的劉仁照出線，但實際仍待明天中執會討論確定。

根據中央黨部、典通、大地3家民調結果，楊家俍以41.7358％贏過對手呂玉玲34.6621％，劉仁照則以40.0058％贏過對手35.5079％，依對比式民調最後由楊家俍勝出，但正確提名名單仍以民進黨中執會通過為準。

劉仁照當時展現君子風度祝福楊家俍，也提到2人分別都贏國民黨對手呂玉玲7％和5％，認為明年初很有機會將民進黨艱困的一席首度由藍天轉綠地。