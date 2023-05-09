針對北投士林科技園區將可提供3.5萬就業人口，台北市議員林延鳳發現，北士科專用地僅25.03公頃，以新竹科學園區每公頃僅有126.7位員工來看，密度是竹科的11倍、更是內科的5倍，數據顯然荒誕，產發局長陳俊安指出，數字是2009年時為了都審時計算，經過十幾年背景會改變，會斟酌後重新計算，最快兩周內有答案。

林延鳳9日在台北市議會財建委員會上指出，她兩度索資詢問北士科就業機會為何，得到答案都是引用郝市府2009年核定公告的都市計畫書內容，對園區內各產業將分別增加多少就業機會毫無所悉，都委會甚至連北士科審查過程的會議記錄都沒有。

林延鳳也說，以新竹科學園區開發面積1342公頃，且目前17萬就業人口計算，平均每公頃僅有126.7位員工，何以北士科專用地25.03公頃，就能容納3.5萬位，平均每公頃要塞1398.3位員工，密度是竹科的11倍，以同樣比較算法，更是內科的5倍。

林延鳳認為，北士科園區開發案是近15年受關注的重大政策，如果連數字計算來源都不了解、最基本底線都沒有恪守，應向台北市民道歉，並應從現在開始積極招商，勿讓在地人盼望已久的「科技美夢」淪為「振興房地產業」的經濟泡沫。她也呼籲，產發局應立刻具體試算、說明北士科在蔣市府四年任期內，真正能帶動就業的職缺估計數究竟為何。

陳俊安會後受訪表示，手邊已找不到初期使用的數據，當初是2009年時，為了都市審查才計算，經過十幾年時空背景改變，會再參酌其他科專用地、BOT案的計算公式，算出符合現狀的實際就業人數，約一個月到兩周內可有答案。