基隆市議會9日繼續進行定期會，卻於中午休息時傳出基市府產發處長林鼎超疑似遭蜜蜂叮咬不適至衛福部基隆醫院掛急診，所幸經醫生判斷並觀察後，推斷並非毒性較強的虎頭蜂等，稍事休息冰敷後，林鼎超於下午便返回議會，也感謝大家關心。議員們紛紛表示太神奇，開議以來從沒見過，資深議員張芳麗也開玩笑說林可能是「招蜂引蝶」，結束這場議會「小蜂波」。

林鼎超說明被蜜蜂叮咬情形。（徐佑昇攝）

林鼎超表示，他在中午休息要離開議會時，用手把座椅推進座位，但當下就覺得左手有局部麻痺的情形，一看才發現椅子上有一隻蜜蜂，可能是驚擾到蜜蜂而被叮咬，便立刻至部基醫院急診就醫。

而經過醫師診斷及半小時觀察後，被叮咬部位有消腫情況，也沒有進一步惡化，便返回議會繼續備詢。

產發處長林鼎超（右）返回議會，市長謝國樑（中）上前關心，衛生局長張賢政（左）也在現場說明被蜜蜂叮咬的建議。（徐佑昇攝）

而基隆市長謝國樑也上前關心林的狀況，新任基隆市衛生局長張賢政也向媒體說明，若被蜂類螫傷，最保險的方法就是儘速就醫，才能得到及時的診斷與治療。

得知此事件後，與會的議員紛紛表示太神奇，議員與議事人員表示開議以來從來沒有發生過類似的事件，擔任過議長的資深議員張芳麗更開玩笑說，林是不是有「招蜂引蝶」才會被叮，也結束這場特別的議會「蜂」波。