羽壇盛會全大運羽球賽，從5月5日起至10日在中原大學體育館廝殺，全國各大學羽球好手齊聚一堂，加油吶喊聲與殺球震撼聲，幾乎快掀開中原大學體育館。精彩賽事由醒吾科技大學新媒體傳播系轉播，完整呈現騰空扣殺、極限撲救與反拍推底線美技，球迷無不大呼過癮。

為爭取校譽，全大運羽球選手頻頻上演撲救美技，圖為清大選手奮不顧身撲地救球。(醒吾科大提供)

112年全國大專校院運動會羽球賽，由醒吾科大新媒系專業團隊轉播，是全國大專生最高水準羽球賽。轉播團隊由新媒系林添勝主任、唐永孝老師領軍，分別組成導播組、主播組、AD場控組、CG組、音控組、回放組、轉播攝影組、多媒體影像組、社群小編組等，參與的同學在轉播過程中，學以致用精進技能，並且分工合作完成轉播任務。

全大運羽球賽由醒吾科技大學新媒體傳播系轉播，同學專業運鏡捕捉每個精彩畫面。(醒吾科大提供)

全大運羽球賽醒吾新媒系轉播團隊，由唐永孝老師(右後立者)領軍，現場專業指導轉播。(醒吾科大提供)

唐永孝老師指出，我們這邊所用的方式，都是跟業界的操作模式是一樣的，學生藉由這次的轉播一個訓練，我們把業界的這種操作方式，傳授給學生，讓他們能夠先習慣，我們在業界的正常操作，將來如果他們可以到業界去服務的時候，他就可以比較得心應手的去做，跟錄影和轉播的一項工作。

醒吾科技大學新媒體傳播系轉播團隊，特別設置專業社群小編，隨時推播球賽最新賽況。(醒吾科大提供)

醒吾科大新媒系兩主播舒士凡(左)、李佩潔，展現體育主播專業與敬業態度。(醒吾科大提供)

負責導播的江亞柔表示，在出社會之後進入職場，就會知道導播該怎麼做，就不會像菜鳥一樣，不知道該怎麼做，就會比較得心應手。

醒吾科大吾限熊報社記者張芝榕(右起)，專訪新媒系轉播團隊指導老師唐永孝及導播江亞柔。(醒吾科大提供)

擔任球賽講評的國立台東大學周財勝老師，對醒吾科大轉播團隊的專業讚譽有加，更嘉許主播舒士凡認真、臨場反應佳。周財勝強調，醒吾科大在這次的轉播工作，做得非常豐富。在主播的部分，經驗還是稍微不足，需要再歷練一點，可能再多幾場的轉播過程當中，就可以把主播的工作，表現的淋漓盡致。