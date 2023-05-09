台南市8日發生一起死亡車禍，一名孕婦開車撞上行人母女，造成3歲女童當場身亡。一份最新民調顯示，儘管政府近期推行駕駛未停禮讓行人罰則提高並加強執法取締，但仍有逾5成民眾認為效果不好；另有超過7成民眾表示，應修法汰除不適任駕駛。

入口網站《Yahoo民調》於9日發起網路投票，截至下午3點，已有超過1800人參與。

針對「停讓行人罰則提高並加強執法取締，你覺得近期路口安全有改善嗎？」的問題，僅有9.0%民眾認為「改善很多」、表示「有所改善」的網友占29.6%、抱持「改善很少」態度的人占25.0%、認為「並未改善」的參與者占27.5%、剩下8.9%為「不知道／沒意見」。將支持「改善很多」與「有所改善」相加，持正面態度者約占38.6%；而「改善很少」和「並未改善」等持負面態度者則為52.5%。

另在「 民間聲浪再湧，請求修法以違規計點制汰除不適任駕駛，你贊成嗎？」表態「非常贊成」的人高達48.6%、抱持「還算贊成」的民眾也有25.1%、「不太贊成」的網友有9.4%、「完全不贊成」的網友為7.8%、剩下9.1%為「不知道／沒意見」。對汰除不適任駕駛，「非常贊成」及「還算贊成」的民眾相加高達73.7%。可見已對台灣交通惡劣的情況忍無可忍。