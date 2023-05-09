友達光電4月合併營收為185.6億元，較上月減少3.2%，與去年同期相比下降8.2%；累計前4月合併營收為697.51億元，年減31.45%。

友達4月面板總出貨面積達164.2萬平方米，較3月減少0.5%。

友達董事長彭(又又)浪指出，友達非面板事業去年營收比重14%，包括綠色能源、系統整合，今年非面板營收還是會成長，而顯示事業也將回到正常水平，未來兩、三年營收比重希望放大到20%，而面板供需轉趨平衡，今年進入逐步往上增階段，過去兩年沒有新產能投資，供需會更好，下半年會超越上半年，但通膨及經濟衰退疑慮仍在，還是有挑戰。

群創光電4月合併營收為170億元，較上月減少2.7%，較去年同期減少17.4%；累計前4月合併營收為626.27億元，年減30.8%。

群創光電4月大尺寸合併出貨量共計1011萬片，較上月減少0.1%；中小尺寸合併出貨量共計2289萬片，與上月相比增加15.6%。

群創光電預期，2023年第2季大尺寸面板出貨量季增10-13%，平均售價(ASP)季增5%；中小尺寸面板出貨量季增約10%到13%。