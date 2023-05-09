台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，南韓媒體報導，三星將於明年推出第二代3奈米製程，知情人士透露效能比目前的4奈米製程快上超過20%。南韓業界人士認為此進展可能威脅台積電。

韓媒The Pulse引述產業人士說法指出，三星下個月在日本舉行國際超大型積體電路技術研討會，將以簡報說明第二代3奈米製程的效能，比目前的4奈米快22%，節能程度提升34%，晶片尺寸與上一代相比縮減21%。

報導指出，三星發表的新訊息意義重大，因為這是三星首次拿未來的晶片製程與其主要的4奈米製程相比。過往都是以5奈米製程作為比較下一代技術效能的基準，像去年6月生產3奈米製程，聲稱與5奈米製程相比效能快23%，晶片尺寸縮小了16%。

報導提到，三星競爭對手台積電近期則宣布第二代3奈米製程的效能，與5奈米製程晶片相比提高18%、耗能減少32%。一般認為，台積電5奈米製程和三星的4奈米製程相似。

值得關注的是，三星今年的良率、產能明顯改善，因此吸引客戶回流，先前傳出三星已與超微敲定4奈米合作協議，超微計畫從台積電轉移部分4奈米處理器訂單到三星；三星代工Google Pixel 8智慧機Tensor 3處理器，也將採用自家第三代4奈米製程。