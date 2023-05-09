影像記錄當時的進香盛況、街景等，以及已消失的文武陣頭。（張毓翎攝）

「學甲上白礁」是台南重要香科之一，台南學甲慈濟宮2019年在檔案室發現一批16毫米及8毫米膠片，並委託專業單位修復和數位化，如打開時光膠囊，將民國60年代、70年代上白礁進香畫面，重現世人眼前。其中，今年完成修復的8毫米影像集錦，廟方將在13日晚間6點半在慈濟宮廟埕公開放映，讓長輩們重溫50年前祭典盛況。

廟方9日邀請參加修復的單位及研究學者，發表8毫米電影膠片精彩片段。（張毓翎攝）

慈濟宮3年前先是委託台南藝術大學保存中心團隊搶救民國70年拍攝的16毫米膠片，去年再委託電影蒐藏家博物館修復的10卷8毫米膠片，廟方9日邀請參加修復的單位及研究學者，發表8毫米電影膠片精彩片段，將封存50年的祭典影像第一次重見天日。

政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發說，影像記錄當時的進香盛況、街景等，以及已消失的文武陣頭，對於慈濟宮本身、學甲地方及台灣傳統民俗信仰，都是珍貴史料。上白礁祭典反映台灣每個歷史時代的社會縮影，且從各陣頭中，也能看出當時的民間文化，從民國60年至今，每個時期的廟宇主事者都能重視文資保存這份工作，相當不容易。

電影蒐藏家博物館長井迎瑞說，8毫米膠片拍攝的成本與技術門檻較低，但是它再現真實的能力毫不遜色。（張毓翎攝）

電影蒐藏家博物館長井迎瑞說，過去官方並不重視地方文獻紀錄，所以只能靠民間自發性去做，早期相較電影規格的35毫米膠片，以8毫米膠片拍攝的成本與技術門檻較低，但是它再現真實的能力毫不遜色，未來希望能看到有更多其他寺廟或宗教團體，盤點整理自己的歷史影像，發掘它的重要性。

慈濟宮董事長王文宗表示，很感謝前人一代傳一代，為後人留下的珍貴歷史紀錄，目前正委託電影蒐藏家博物館修復103支、記錄民國80年代上白礁祭典的錄影帶，若民眾有相關歷史資料與影像，也歡迎提供給學甲慈濟宮，讓保生大帝信仰與上白礁民俗文化歷史記憶更加完整。