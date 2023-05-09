北市產業局工作報告內列出新創交流年平均達700次，但台北市議員林延鳳調閱資料後發現，新創交流活動中，竟以精品發表會、手遊廣告拍攝等充數，質疑是灌水，北市產發局長陳俊安指出，之後會嚴格要求符合新創項目才能羅列，若數據有提升空間，也會要求各場館多辦活動。

林延鳳9日在台北市議會財建委員會指出，產業局在工作報告中提到新創年平均交流活動達700場次，調閱資料後發現，產業局竟把1月「愛馬仕新品記者會」、2月「KIA電動車活動」、3月「大福娛樂城廣告拍攝」、「寶詩龍VIP精品活動」、「TopDog記者會」、4月大同區公所聯誼活動，以及2月與4月三場品牌特賣會，都算在新創交流活動的績效。

林延鳳質疑，拍手遊廣告、精品活動、聯誼活動和特賣會，居然都算新創交流績效，令人匪夷所思，至於其他創業政策，蔣萬安選前主張可讓北市創業者享用「創業家任意通護照」，卻從「全球」變成「北北基桃」，還差點錯過與其他三市簽署MOU。

林延鳳也說，新創實習、校園創新創業計畫也都規畫在「今年12月前」，校園活動更只會辦兩場，反觀桃市青年局上月與七校共組「桃園校園創業聯盟」，高市青年局與大專院校、公民營新創基地或創業加速器組成的「青創聯盟」更行之有年，北市作為又慢又少，都在打臉選前「挺新創」的承諾。

對此，陳俊安表示，會去確認數字統計來源為何，依照判斷應是營運機關把所有的活動都列出，未來會嚴格要求，新創部分就要符合這項目才能羅列進去，若羅列出來的數字確實有需要提升的空間，就會要求各經營場館單位，多舉辦各種交流活動，發揮場地效能，也會將會展產業跟新創區分，不要有混合模糊的空間。