世界衛生組織（WHO）5月5日宣布，新冠肺炎已不再構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。疾病管制署今天表示，預計5月31日起口罩政策將再度鬆綁，救護車、照護機構將不再強制戴口罩，改成建議戴口罩，至於醫療院所是否取消口罩令，還有待討論。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，近7日（5月3日至5月9日）每日平均新增116例本土併發症個案，較前一周（4月26日至5月2日）的114例，有微幅上升趨勢；口服抗病毒藥物每日領用情形、住宿式機構定期篩檢陽性率也較上周略升。

李佳琳指出，上周新增檢出121例Omicron亞型變異株確定病例，其中70例為本土個案，以BA.2.75最多（35例），其他為29例XBB（XBB.1.5佔8例、XBB.1.16佔8例）、3例BA.5、2例BQ.1、1例BA.2；51例境外移入分別為43例XBB（XBB.1.5佔17例、XBB.1.16佔13例）、7例BA.2.75、1例BA.2。

疾管署近4周監測顯示，本土主流病毒株仍為BA.2.75，占比61％，其次為XBB（28％）及BQ.1（7％），XBB佔比已有穩定增加趨勢，須持續密切觀察。

儘管新冠疫情逐漸步入尾聲，但仍持續變異，具有高度不確定性。疾管署發言人羅一鈞指出，新冠肺炎疫情恐一路到6月、甚至7月初，都可能持續上升。

中央流行疫情指揮中心於5月1日正式解編後，由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續新冠肺炎整備應變工作。羅一鈞指出，會報中針對現行口罩政策進行討論，如鄰近國家如紐西蘭、韓國維持醫療照護機構口罩令，但日本、新加坡醫療機構改為建議戴口罩。

羅一鈞透露，若國內疫情沒有太多變化，5月31日起，初期傾向從「救護車」和「照護機構」先取消強制戴口罩，改為建議配戴，至於醫療機構和醫事機構是否一併放寬，還有待討論。