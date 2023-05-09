有些人天生愛記仇，如果得罪他們後果恐怕不堪設想，甚至會加倍奉還，《摘星工廠》運勢專欄指出，一旦得罪水瓶座、天蠍座、巨蟹座，他們便會記得一輩子，更會尋找機會報復對方，不會輕易原諒。
▍水瓶座
水瓶座有不錯的容忍度量，對生活中來來往往的人與事都抱持開明的態度；唯獨就是不能在心理上得罪他們，因為水瓶座非常有自信，甚至帶著傲氣，如果被質疑，那是犯了他們心中大忌會一輩子都忘不了。
▍天蠍座
天蠍座天生愛記仇，一旦得罪了他們便會謹記在心，只要找到機會就會在對方面前故意提起，讓對方有如被針扎到般刺痛，而這麼做是為了讓對方知道自己心中的不悅。
▍巨蟹座
巨蟹座的主觀意識強，一旦對人、對事形成了某種特定印象，就不容易改變，這與他性格中的心軟無關。巨蟹座心中有著自己的底線，只要有人超過這條底線，就會非常氣憤，對冒犯的人產生厭惡感，如仇人般不相往來。
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