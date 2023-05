TNF 100 臺北越野跑挑戰賽現場相當壯觀。(品牌提供)

周青除了持續在國內參賽,也期待挑戰更多世界級的越野跑賽事。(品牌提供)

台灣大多登山口離市區約莫一個小時的車程,加上崎嶇多變的地形,同一條山徑通常混合著正規柏油道路、水泥階梯以及土徑,成為眾多世界越野跑好手的首選訓練地。戶外品牌The North Face睽違三年再度舉辦 TNF 100 臺北越野跑挑戰賽,除了野跑挑戰,屆時也將在現場 TNF Village 區域舉行包含攀岩抱石體驗在內的戶外嘉年華會,歡迎不是越野跑者的消費者也能到新北市金瓜石勸濟堂大停車場,一同探索不同的戶外活動樂趣。

自 2009 年創立,TNF 100 已成為亞太區最具規模及指標性的國際越野跑賽事,以「探索自我、尊重自然、永續與共享」做為賽事理念,希望進一步提升大眾對於越野跑的認識。除了專業跑者參與的 50K 與 20K 賽事,臺北站特別主打 10K 輕越野體驗,設置挑戰組及體驗組,期待不論一家大小或是閨蜜好友們,都能一同跑出城市,享受越野之樂。

The North Face 特別力邀林柏宏擔任賽事探索大使,以一位越野跑素人的角色,體驗 10公里越野跑。對於越野跑,林柏宏並不是完全陌生,他說:「之前在爬山的時候就有看到很多越野跑者,但看起來覺得不太容易,所以還沒有真正挑戰過。」過去跑過半馬,平時也以路跑鍛鍊身體的林柏宏也分享了越野跑最大的不同之處他說:「越野跑有點類似極限運動,需要放鬆、觀察,甚至快速的反應,是很有挑戰性的活動,我很期待參與這次比賽,就像我在演戲時樂於演出各種角色,相信這次越野跑會是很不同的人生體驗!」

為了協助林柏宏完成挑戰,The North Face 特別讓品牌簽約運動員江晏慶協訓林柏宏,日前也完成第一次訓練。除了針對越野跑運動及所需配備進行介紹,也針對上下坡技術及策略進行實戰演練,江晏慶也對林柏宏出色的肢體協調力感到印象深刻,直誇林柏宏可能是位被演戲耽誤的越野跑者。

對於有機會和專業選手一同越野跑訓練,林柏宏表示:「非常開心,越野跑對我來說是個全新的領域,晏慶教練帶領我認識在越野跑中如何感受自己的身體律動,以及判斷不同路段地形所需要的技巧,自己漸漸能夠在山林中奔跑起來,很有成就感!距離比賽大概還有兩週的時間,我會好好鍛練,也希望5/21當天大家可以一起來為所有參賽者加油!也期待未來有更多人能投入越野跑的行列。」

2016年開始接觸越野跑的周青,在多場國內外賽事穩定的表現,讓周青一直是臺灣指標越野跑運動員之一。經過多年的觀察,也因應近年來越野跑在臺灣的熱潮,The North Face 特別力邀周青加入,希望他與江晏慶以專業運動員的角度協助品牌推廣越野跑運動。對於能成為 The North Face 簽約運動員,周青表示:「真的很開心能和 The North Face 一同合作,一起探索越野跑的無限可能,有了 The North Face 頂尖性能的產品,以及品牌的全球視角,我能夠更全心投入訓練,除了持續在國內參賽,也期待挑戰更多世界級的越野跑賽事。」

The North Face臺北越野跑挑戰賽已於日前公布賽事路徑GPX資訊,相關賽事訊息及相關注意事項,請洽賽事官網。