國外一名網友分享一起烏龍事件，6歲大的兒子聽老師的話，畫了一幅「我的家人」，成品卻讓老師飽受驚嚇，立刻聯絡原PO與太太到學校討論，當老師嚴肅的拿出兒子的畫作以後，他們才鬆了一口氣，馬上向老師解釋說，事情不是你想得那樣，吸引101萬人狂讚，不少網友熱烈討論。

國外一名網友「Natural World」在臉書上分享，6歲大的兒子在學校裡畫了一幅畫，老師看到嚇歪，立刻將他與妻子請到學校去開緊急會議，他們收到通知後也很震驚，連忙問兒子發生了什麼事情，兒子搖頭說「她（老師）不喜歡我的畫！」

原PO表示，隔天他與太太去學校見老師，只見老師一臉嚴肅的拿出兒子的畫作說「我讓他畫他的家人，結果他卻畫了這個！」你介意解釋一下嗎？從照片中可見，在原PO兒子的畫作中，一家四口都懸掛在半空中，頭上則繫著一條像是繩子的東西。

原PO見狀則立刻解釋說，完全不是老師所想的那樣，妻子也連忙補充說，這應該是畫他們一家人去度假的畫面，因為前陣子他們才剛從巴哈馬浮潛回來。

貼文吸引了101萬人狂讚，不少網友留言討論，「老師的作法很謹慎」、「小心一點檢查從來不是壞事」、「我姊也曾因為類似的事件被叫到學校，因為姪子在筆記本上寫『O die』2個字，學校老師擔憂有什麼狀況，後來才知道是寵物狗odie過世，姪子緬懷狗狗、調整心情的時候才寫了一大堆話」、「有點可怕，但結果很好笑」。