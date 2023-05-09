國美館「Keep Going－藝術永續」系列活動，再度攜手科博館推出城市走讀活動。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

為響應518國際博物館日，國美館9日表示，將於5月20日推出「Keep Going－藝術永續」系列活動，推出城市走讀、永續工作坊，邀請民眾來趟城市走讀，從科博館步行至國美館，由藝術創作視角來觀察週遭環境的永續意義。此外，13日至21日參加3個以上集章活動，即可獲得精美文創小禮。

國美館表示，今年呼應國際博物館協會（ICOM）訂定的518國際博物館日主題「博物館、永續性與健康福祉」，將於5月20日推出「Keep Going- 藝術永續」系列活動，以「時代記憶－國美35典藏精選展」為核心，以「藝術永續」概念出發，引導參加者認識永續的定義與意義。

「科博館X國美館城市走讀」將於5月20日登場，活動從科博館步行至國美館，沿途聚焦在都市慣常可見的動植物，再進入國美館欣賞典藏品中的植物與鳥類，以自然科學的角度觀察城市綠廊生態，再由藝術創作的視角看待週遭環境的永續意義。

當天下午將推出「與自然對話－永續未來的想像」工作坊及「時代記憶－國美35典藏精選展」專人導覽。工作坊將以視覺思維策略方式引導學員觀看國美館典藏作品，探討人為開發與自然生態如何取得平衡；專人導覽則從當下社會議題及現象切入，反思文明發展對環境生態的影響。

國美館表示，為讓各個世代都能找到親近藝術的方式，活動結合「小手拉大手X土水先生的動物們」親子導覽、圖書資料中心的「藝遊博物館－文字填空」、每日定時導覽及社群媒體活動，推出集章活動。社群媒體活動將於5月13日開跑、「小手拉大手X 土水先生的動物們」於5月21日舉辦，參加3個以上活動即能獲得精美文創小禮。